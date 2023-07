Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato del vertice Nato di Vilnius a margine della trilaterale Italia-Slovenia-Croazia in svolgimento ad Ancona inerente alla lotta al traffico di migranti.

Tajani: “Dare vita a un Consiglio Nato-Ucraina per la futura adesione di Kiev”

“Io credo che la scelta più giusta sia quella di dar vita a un Consiglio Nato-Ucraina per preparare il terreno ad una futura adesione di Kiev, che dovrà per forza avvenire dopo la guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della trilaterale Italia-Slovenia-Croazia ad Ancona, parlando del vertice Nato di Vilnius. “Questo non significa che non ci sarà attenzione nei confronti dell’Ucraina o non sarà fatto di tutto per garantire l’indipendenza e la libertà del Paese, ma ritengo che si debba raggiungere l’obiettivo con passi che permettano di favorire anche il raggiungimento della pace”, ha aggiunto.

Migranti, Tajani: “Serve una soluzione Ue per proteggere i confini”

Con i ministri di Croazia e Slovenia “abbiamo affrontato la delicatissima questione dell’immigrazione clandestina e la lotta al traffico degli esseri umani, con una visione che può essere solo europea perché non ci sono soluzioni diverse da quella europea, anche per la protezione delle frontiere esterne”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Trilaterale dell’Alto Adriatico con i colleghi di Slovenia e Croazia Tanja Fajon e Gordan Grlić Radman. “Abbiamo guardato con attenzione anche a ciò che accade in Africa perché la questione migratoria si risolve se si agisce affrontandone le cause”.

“Ritengo che durante il vertice di Vilnius si debba sottoporre all’attenzione di tutti i nostri alleati il sud. Certamente va posta attenzione a quello che accade a oriente, all’Ucraina ma dobbiamo anche guardare ciò che accade in Africa e in Medio Oriente perché l’instabilità, la presenza terroristica, le guerre, il cambiamento climatico sono un cocktail esplosivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Trilaterale sulla cooperazione nell’Alto Adriatico con i colleghi di Slovenia e Croazia Tanja Fajon e Gordan Grlić Radman. “Anche alla Nato come Italia chiederemo di guardare anche a questo fronte perché è di grande importanza, basti pensare alla presenza di Wagner in Africa”, ha aggiunto.

Italia-Slovenia-Croazia, impegno contro traffico migranti

Con Croazia e Slovenia “guardiamo con attenzione ai Balcani occidentali” e come Italia “siamo il Paese più vicino” all’area. “Noi vogliamo essere sempre più protagonisti in questa regione, rafforzando legami con quei Paesi che sono nell’Ue ma anche con i candidati. Insieme vogliamo fare un’azione di stabilità” su quei territori. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Trilaterale sulla cooperazione nell’Alto Adriatico con i colleghi di Slovenia e Croazia Tanja Fajon e Gordan Grlić Radman.

Fonte: Ansa