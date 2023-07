Vacanze finite, squadre al lavoro

Da oggi il via ai ritiri delle venti squadre di serie A in vista dell’inizio della nuova stagione

Le vacanze, almeno per i calciatori, sono davvero finite. Il profumo dell’erba comincia a diventare la colonna sonora dei professionisti del pallone che da oggi fino al 19 agosto, dovranno lavorare sodo per preparare al meglio la nuova stagione agonistica. E così si sono riaperti i cancelli dei centri sportivi dove hanno casa i club della massima serie. In quattro si sono messe in moto oggi: Inter ufficialmente in ritiro al Centro “Angelo Moratti” di Appiano Gentile dove la squadra di Inzaghi comincerà a sudare fino al 24 di questo mese quando volerà in Giappone per un tournée fino al 1 agosto: tre le amichevoli in programma, il 27 luglio contro l’Al Nassr a Osaka e il 1 agosto contro il Psg a Tokyo. Alla Continassa si è radunata la Juventus agli ordini di Massimiliano Allegri. Poi, dal 21 luglio al 3 agosto, trasferta negli Usa con tre amichevoli: il 22 contro il Barcellona il 27 contro il Milan e il 2 agosto contro il Real Madrid.

Sempre oggi a Milanello si è radunato il Milan che ha in programma lo stesso percorso bianconero. Il 20 i rossoneri voleranno in America dove in amichevole se la vedranno, oltre che con la Juve, con il Real Madrid (23 luglio) e Barcellona (1 agosto). Infine la Roma di Josè Mourinho che si è ritrovata a Trigoria. Saltata la tournée asiatica, i giallorossi torneranno di nuovo in Portogallo dal 22 luglio. In questi giorni lavoreranno al “Bernardini” (primo test contro la Boreale il 15 luglio, poi il 6 agosto primo test a Tolosa. Altre amichevoli sono in via di definizione.

Sempre oggi si sono radunate il neopromosso Cagliari ad Asseminello e poi dal 24 gran ritiro a Chatillon in Valle d’Aosta, l’Empoli a Monteboro. Genoa e Monza hanno scelto rispettivamente Val di Fassa e Pontedilegno dove sono state fissate i primi test contro rappresentative locali. Al lavoro anche il Frosinone affidato quest’anno alla guida di Eusebio di Francesco. Ciociari in ritiro a Fiuggi. Test locali poi il 29 luglio amichevole dal profumo di A contro la Salernitana che da oggi è in ritiro in Abruzzo. Il Sassuolo ha scelto il fresco di Vipiteno: primo test il 2 agosto contro il Parma, mentre l’Udinese si è radunata in casa e poi dal 17 luglio al 2 agosto ritiro a Bad Kleinchircheim in Austria.

Domani altro giro. Scende in campo la Lazio che fino al 28 luglio si allenerà nella tradizionale Auronzo di Cadore. Per ora fissate due amichevoli, il 4 agosto contro l’Aston Villa-Lazio in Inghilterra e l’8 agosto a Barcellona per il trofeo Gamper. Ritiro in casa per l’Atalanta che si ritroverà a Zingonia e ritiro nella vicina Clusone. Due gli impegni amichevoli di spessore, contro il Bournemouth il 29 luglio e il 5 agosto contro l’Union a Berlino. Verona a San Martino di Castrozza fino al 23 luglio.

Mercoledì tocca al Bologna in Val Pusteria fino al 22 luglio e per la Fiorentina al Viola Park. Poi il 14 sarà la volta dei Campioni d’Italia del Napoli che rispetteranno il copione degli ultimi anni: saranno a Dimaro fino al 25 luglio e poi dal 28 al 12 agosto a Castel di Sangro alla guida del nuovo tecnico Rudi Garcia. L’ultima a scendere in campo, sarà il Torino che si raduna a Pinzolo il 17 luglio, dove rimarrà fino al 29.

Saranno giornate calde, di lavoro e sudore, perché la nuova stagione sarà altrettanto lunga e faticosa. Prima parte della preparazione ancora rattristata dal mercato in entrata e in uscita, con molti club che ancora devono perfezionare i loro schieramenti. Una finestra lunghissima visto che la sessione estiva chiuderà i battenti il 1 settembre con due giornate già giocate, che non rende certo felici gli allenatori, che sperano di poter lavorare da subito sul materiale con il quale iniziare a programmare la stagione.