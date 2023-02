Sisma in Turchia e Siria, Unhcr: “Fino a 5,3 milioni di persone senza casa”

È salito a oltre 39mila il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che lunedì ha colpito la Turchia e la Siria. Ma per l’Onu potrebbe “raddoppiare e più”.

Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha fatto arrestare più di 100 costruttori nelle 10 province turche colpite dal sisma dello scorso 6 febbraio per avere violato le normative edilizie. Oltre 6000 gli edifici crollati a causa della scossa di magnitudo 7.9 di lunedì scorso.

Unhcr: “Fino a 5,3 milioni di persone senza casa”

Il terremoto che ha colpito la Siria potrebbe aver lasciato senza casa fino a 5,3 milioni di siriani. Lo rende noto l’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati. L’organizzazione sta facendo arrivare gli aiuti nelle zone più devastate del Paese, concentrandosi sul fornire ripari e beni di prima necessità, oltre a tende, teli di plastica, coperte termiche, stuoie per dormire e abbigliamento invernale per le persone nei centri collettivi.

5,3 milioni di persone in Siria potrebbero essere rimaste senza casa a causa del terremoto. Ieri sera abbiamo consegnato 9440 kit di emergenza per le persone colpite dal terremoto e chi è più vulnerabile: anziani, disabili, bambini. https://t.co/gkUCrlp4kS — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) February 10, 2023

Oltre 39mila i morti tra Siria e Turchia

Secondo i funzionari e i medici, in Turchia si contano finora 29.605 vittime accertate del terremoto, mentre in Siria sono quasi 9.300. In totale, quindi, ci sono oltre 39mila vittime. Qui, in particolare, il numero delle vittime “continuerà a crescere man mano che avremo accesso” alle aree colpite, ha detto il responsabile regionale emergenze dell’Oms, Rick Brennan, citato da SkyNews, nel corso di una conferenza stampa a Damasco.

Fonte: Ansa