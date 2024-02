Senegal: proteste in corso dopo il rinvio delle elezioni

Sono in corso violenti scontri in Senegal. Questa mattina, durante le proteste organizzate contro la decisione del presidente Macky Sall di rinviare a tempo indeterminato le elezioni previste per il 25 febbraio, la polizia ha utilizzato i gas lacrimogeni per difendere i manifestanti.

Gli eventi

Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni questa mattina per disperdere una manifestazione dell’opposizione fuori dal Parlamento senegalese poco prima dell’inizio di un dibattito sul rinvio delle elezioni presidenziali. Due granate di gas lacrimogeno sono state lanciate per disperdere un gruppo di diverse decine di persone che gridavano “Macky Sall dittatore”, il nome del presidente senegalese.

L’annuncio

Ieri l’annuncio del Capo dello Stato sul rinvio delle elezioni presidenziali che avrebbero dovuto tenersi il 25 febbraio.

