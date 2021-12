Scossa di terremoto a Bergamo, avvertita anche a Milano

Paura a Bergamo dove è stato registrato un forte terremoto di magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L’epicentro del sisma è stato individuato a Bonate Sotto, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri.

Terremoto avvertito fino a Milano

Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la Lombardia, anche a Milano dove alcune persone spaventate sono scese in strada. Il centralino dei vigili del fuoco è stato subito sommerso di telefonate. Sono in corso accertamenti ma, al momento, non risulterebbero danni.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.