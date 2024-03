Attacco a Mosca, Zelensky: “Putin è una creatura malata e cinica”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su X le parole di Putin in merito all’attacco terroristico a Mosca. Il portavoce del Cremlino ha detto che “un’inchiesta è in corso” per comprendere le eventuali complicità ucraine nell’attacco. Prosegue intanto la guerra in Ucraina giunta al 762esimo giorno: l’esercito russo ha lanciato12 droni kamikaze sul territorio ucraino.

“Putin ha parlato di nuovo a se stesso, durante una trasmissione televisiva. Ancora una volta ha accusato l’Ucraina. Una creatura malata e cinica. Nella sua mente, tutti sono terroristi tranne lui, nonostante il fatto che sia stato alimentato con il terrore per due decenni”: lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Putin è la più grande vetrina del terrore. Lui e i suoi servizi speciali. Quando sparirà, sparirà anche la domanda di terrore e violenza, perché è sua. Non è di nessun altro”, ha aggiunto.

Putin spoke to himself again today, which was broadcast on television. Again, he accused Ukraine. Sick, cynical creature.

In his mind, everyone is a terrorist except himself, despite the fact that he has been fed terror for two decades.

Putin is the largest window for terror.… pic.twitter.com/JBHuAnuvcM

