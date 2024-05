Pyongyang: “Discutere di denuclearizzazione è una provocazione”

La Corea del Nord ha condannato il vertice in corso a Seul sul disarmo nucleare

In un dispaccio diffuso dall’agenzia Kcna, la Corea del Nord, ha definito la discussione sulla denuclearizzazione della penisola coreana in corso a Seul come una “grave provocazione politica”.

La denuncia

La Corea del Nord ha denunciato la discussione sulla “denuclearizzazione della penisola coreana” tenuta oggi al vertice di Seul tra i leader di Cina, Giappone e Corea del Sud, definita una “grave provocazione politica” e una “violazione” del suo “status costituzionale di Paese dotato di armi nucleari”.

Il dispaccio

In un dispaccio diffuso dall’agenzia Kcna, un portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che “discutere oggi della denuclearizzazione della penisola coreana costituisce una grave provocazione politica”, in evidente violazione della Carta fondamentale di Pyongyang.

Fonte: Ansa