La Corea del Nord lancia palloni di spazzatura al Sud

Oltre 300 palloni sono stati direzionati verso la Corea del Sud, secondo la quale "non contenevano sostanze pericolose". Seul: "Provocazione di basso livello"

Nuovo atto di provocazione da parte della Corea del Nord. Dall’area settentrionale della Penisola, infatti, sono stati lanciati ben 330 palloni riempiti con della spazzatura verso il Sud. Almeno 80 sarebbero caduti al suolo, permettendo agli esperti di analizzarne il contenuto. Seul ha parlato di “una provocazione di basso livello”. La quale, tuttavia, non contribuisce ad allentare la tensione tra le due Coree.

Corea del Nord, nuova provocazione

La Corea del Nord ha lanciato 330 palloni pieni di spazzatura a Sud. Lo ha comunicato l’esercito sudcoreano. “Finora circa 80 palloncini sono caduti nella nostra zona”, ha detto in una nota il capo di stato maggiore di Seoul. L’analisi dei palloncini ha evidenziato che non contenevano “sostanze pericolose”.

“La Corea del Nord si sta impegnando in un’altra provocazione di basso livello lanciando palloncini di spazzatura contro le nostre aree civili” ha scritto Oh Se-Hoon, sindaco di Seoul, in un post su Facebook. L’invio dei palloni con la spazzatura è la risposta di Pyongyang all’invio di volantini di propaganda al Nord da parte degli attivisti sudcoreani.

Fonte: Ansa