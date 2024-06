Il ministero della Difesa russo ha annunciato che è iniziata la seconda fase delle esercitazioni nucleari non strategiche nel Paese. Alle esercitazioni partecipa anche la Bielorussia. Il presidente ucraino Zelensky intanto si è recato a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Scholz.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che è iniziata la seconda fase delle esercitazioni nucleari non strategiche nel Paese. Lo riporta la Tass. “In conformità con la decisione del presidente della Federazione Russa, è iniziata la seconda fase delle esercitazioni delle forze nucleari tattiche”, si legge in un comunicato. Mosca aveva annunciato l’avvio della prima fase delle esercitazioni il 21 maggio scorso nel distretto meridionale russo.

Anche unità dell’esercito bielorusso partecipano alla seconda fase delle esercitazioni per l’impiego di armi nucleari non strategiche iniziata oggi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, sottolineando che lo scopo è quello di accertare la preparazione di queste armi per “garantire incondizionatamente la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato dell’Unione”, vale a dire, appunto, Russia e Bielorussia. Lo riferisce l’agenzia Tass.

I arrived in Germany to participate in the Ukraine Recovery Conference and to hold talks with Federal Chancellor Olaf Scholz.

URC2024 will bring together governments, ten of them at the level of prime ministers, as well as companies and organizations, to help Ukraine. In the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2024