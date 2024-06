Metz, quattro accoltellati in strada

L'aggressione è avvenuta in un minimarket della città francese. Uno dei feriti è ricoverato in gravi condizioni

Paura per le strade di Metz, in Francia, dove quattro persone sono state accoltellate in un piccolo supermercato nel quartiere di Borny. Uno dei feriti, secondo quanto riferito, sarebbe in gravi condizioni. Assieme agli altri, è stato ricoverato in ospedale. Non si hanno notizie circa l’identità dell’autore. Ancora non chiaro se fosse un solo assalitore o più di uno.

Aggressione a Metz

Quattro persone sono state accoltellate, una in modo molto grave, a Metz, in Francia. Lo rende noto la procura. L’aggressione a colpi di coltello è avvenuta in un minimarket nel quartiere Borny di Metz. L’autore o gli autori sono in fuga. Lo scrive Republicain Lorrain.

Le circostanze non sono ancora chiare e le vittime sono state portate all’ospedale Mercy dai vigili del fuoco. Gli investigatori della sicurezza interdipartimentale stanno proseguendo le loro indagini ma la pista è che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.

Fonte: Ansa