Un corteo di camion e camper ha bloccato le strade intorno al Parlamento della Nuova Zelanda a Wellington per protestare contro le misure sanitarie e la vaccinazione. Una iniziativa – scrive TgCom24 – ispirata a quella che sta paralizzando Ottawa, la capitale del Canada.

Organisers of the #freedomconvoy are directing #protestors to block as many roads as they can in #Wellington . Their aim appears to be to jam the city's traffic.

Centinaia di veicoli, coperti da scritte come “ridateci la nostra libertà” e “la coercizione non è consenso”, hanno sostato nelle strade vicino al Parlamento. Altre centinaia hanno attraversato il centro della città suonando i clacson mentre oltre un migliaio di persone hanno assistito ai comizi.

Il primo ministro Jacinda Ardern ha detto di non avere intenzione di ricevere i manifestanti, sottolineando che la maggioranza dei neozelandesi ha mostrato il proprio sostegno al programma di vaccinazione del governo. “Il 96% dei neozelandesi è stato vaccinato, il che ci permette di vivere oggi con meno restrizioni grazie alla protezione che ci ha dato”, ha spiegato a Radio New Zealand.

Democracy – the right of people to exercise a vote, have their voice heard and then have that decision upheld peacefully should never be undone by a mob. Our thoughts are with everyone who is as devastated as we are by the events of today. I have no doubt democracy will prevail.

— Jacinda Ardern (@jacindaardern) January 7, 2021