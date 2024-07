Manifestanti anti-governo bloccano due strade in Israele

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 272. Manifestanti anti Netanyahu hanno bloccato due arterie principali di due città israeliane: la tangenziale Ayalon di Tel Aviv e la strada numero 4 a Even Yehuda. I manifestanti hanno invocato uno sciopero generale per spingere verso nuove elezioni, sostenendo la necessità di un “governo sano e responsabile” che “garantisca un futuro migliore a tutti”. Intanto, i palestinesi hanno denunciato che alcuni coloni israeliani hanno devastato il villaggio di Masafer Yatta, a sud di Hebron, in Cisgiordania.

Proteste anti governo bloccano strade in Israele

Manifestanti anti governo hanno bloccato questa mattina due strade nel centro di Israele chiedendo nuove elezioni. La prima è la Ayalon, la tangenziale di Tel Aviv, mentre la seconda è la strada numero 4 a Even Yehuda. I dimostranti – secondo i media – hanno invocato – uno sciopero generale che spinga a nuove elezioni. “Israele ha bisogno di un governo sano e responsabile che garantisca a tutti – hanno sostenuto durante la protesta – un futuro migliore”.

Coloni attaccano villaggio Masafer Yatta

Fonti palestinesi, citati dai media locali, hanno denunciato che coloni israeliani sono entrati durante la notte nel villaggio di Masafer Yatta, a sud di Hebron, lanciando pietre alle auto, alle proprietà palestinesi e danneggiando un veicolo dei pompieri. Secondo le stesse fonti, citate anche dall’agenzia Maan, nell’attacco alla cittadina i coloni hanno anche bruciato raccolti agricoli. L’agenzia Wafa ha sostenuto che “diversi cittadini sono rimasti feriti e contusi, un giovane è stato arrestato, due case sono state bruciate e anche veicoli dei cittadini sono stati distrutti”.

Fonte: Ansa