Terremoto 7.4 a Taiwan: “Il più forte da 25 anni”. Vittime a Hualien

Due fortissime scosse di terremoto di magnitudo 7.4 e poco dopo di magnitudo 6.5 hanno colpito l’isola di Taiwan. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei. Secondo il direttore del Centro sismologico di Taipei, è stato il sisma “il più forte degli ultimi 25 anni”. Alcuni edifici sono crollati e cresce di ora in ora il numero dlele vittime. Rientrata l’allerta tsunami.

Terremoto di magnitudo 7.4 a Taiwan

Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km.

Secondo terremoto a Taiwan, di magnitudo 6.5

Un altro terremoto, di magnitudo 6.5 ha colpito la costa orientale di Taiwan, a pochi chilometri a nord della prima scossa di magnitudo 7.4: lo riporta sul suo sito l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il secondo sisma è stato registrato in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km.

Centro sismologico di Taipei, “Il più forte degli ultimi 25 anni”

Il terremoto che ha colpito oggi la parte orientale di Taiwan è stato “il più forte degli ultimi 25 anni”: lo ha affermato il direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. “Il terremoto è vicino alla terraferma ed è poco profondo. È stato avvertito in tutta Taiwan e nelle isole al largo… è il più forte degli ultimi 25 anni dal terremoto (del 1999)”, ha detto Wu Chien-fu riferendosi a un terremoto del settembre 1999 di magnitudo 7.6 che uccise 2.400 persone.

“26 edifici inclinati o crollati”

L’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco di Taiwan ha reso noto che 26 edifici sono stati segnalati come “inclinati o crollati” in seguito al forte terremoto che ha colpito l’isola. Lo riporta il Guardian. Un funzionario dei vigili del fuoco della contea di Hualien – vicina all’epicentro del terremoto – ha affermato che “due edifici sono crollati”, confermando che alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

87.000 persone senza elettricità

Più di 87.000 persone a Taiwan sono attualmente senza elettricità a causa del forte terremoto che ha colpito l’isola: lo ha reso noto l’operatore elettrico di Taiwan, Taipower, come riporta il Guardian. Secondo notizie diffuse in precedenza, 10.000 famiglie erano rimaste senza elettricità e le operazioni di ripristino erano in corso.

Terremoto a Taiwan, ‘minaccia tsunami ormai passata

Il Pacific Tsunami Warning Center ha dichiarato che la minaccia di tsunami legata al forte terremoto che ha colpito Taiwan “è ormai passata”. Il sisma si è verificato poco prima delle 8:00 ora locale e secondo l’istituto Usgs ha avuto una magnitudo di 7.4, facendo scattare l’allerta tsunami a Taiwan, nel sud del Giappone e nelle Filippine. Anche l’agenzia sismologica filippina ha annullato l’allarme tsunami emesso in seguito al terremoto. “Sulla base dei dati disponibili delle nostre stazioni di monitoraggio del livello del mare di fronte all’area epicentrale, non sono stati registrati disturbi significativi del livello del mare dalle 07:58 fino a questo annullamento”, ha reso noto l’agenzia in un comunicato.

Le vittime sono quattro

È salito a quattro il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito oggi Taiwan: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco. Tutti i morti sono stati segnalati nella contea di Hualien, epicentro del sisma: tre di loro sono stati uccisi dalla caduta di massi mentre si trovavano su un sentiero in una zona di montagna e uno in un tunnel autostradale. L’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco ha aggiunto che i feriti sono almeno 97.

58 scosse dopo la prima, 2 sopra magnitudo 6

Dopo la prima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 registrata a Taiwan, a 18 chilometri a sud-est di Hualien City e a circa 155 chilometri a sud della capitale Taipei, ci sono state 58 scosse di assestamento, nove delle quali misurate tra magnitudo 5 e 6. Altre due hanno superato la magnitudo 6 secondo i dati del Centro sismologico Cwa. Lo riporta Il Taipei Times. Il terremoto di questa mattina è stato avvertito in tutta Taiwan, poiché il sisma è stato poco profondo, ha spiegato il direttore del Cwa Wu Chien-fu.

