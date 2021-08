Mentre i talebani annunciano a breve il nuovo Governo, in Italia si organizza accoglienza di lunga durata per oltre 5000 persone

I talebani annunceranno un nuovo governo per l’Afghanistan la prossima settimana. Lo ha dichiarato il portavoce degli islamisti Zabihullah Mujahid all’agenzia Reuters. Mujahid ha affermato che sono già stati nominati i funzionari per gestire le istituzioni chiave, inclusi i ministeri della Sanità pubblica e dell’Istruzione, e la banca centrale. Il portavoce ha poi affermato che i problemi economici che attualmente colpiscono il Paese saranno alleviati una volta insediato il nuovo governo.

Il Governo orgnizza l’accoglienza dei profughi afghani

Frattanto sono cinquemila i profughi giunti in Italia con il ponte aereo che si è concluso oggi. Un numero indefinito di altri ne arriveranno attraverso varie rotte, a cominciare da quella ‘balcanica’: per l’Italia è imminente l’attuazione di un piano che, dopo la prima accoglienza, sia in grado di garantire “percorsi di integrazione pieni e duraturi” ai cittadini afghani in fuga dal loro Paese.

Secondo quanto riportato da Ansa, il Governo pensa di inserire questi immigrati nel cosiddetto ‘Sai’, il Sistema di accoglienza e integrazione gestito dal Viminale. Il problema è che i posti che i Comuni mettono a disposizione del Sai (comprese le strutture alberghiere) non sono attualmente sufficienti e sarà dunque necessario, molto probabilmente, varare un provvedimento urgente – forse un decreto legge – per ampliarli. A mancare è anche la copertura finanziaria.

Le parole del ministro Di Maio

“Adesso inizia la fase 2”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “In settimana partirà il ‘piano italiano per il popolo afghano‘ che ho illustrato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri, con la prima riunione della cabina di regia interministeriale, così da coordinare le iniziative per l’accoglienza e la formazione di tanti bambini e ragazzi arrivati in Italia”.

Un piano sicuramente complesso, che coinvolgerà diversi dicasteri, ma la cui regia è affidata al Viminale – responsabile dell’assistenza dei migranti – e alle sue strutture territoriali, le Prefetture, che coordineranno l’iniziativa dei Comuni.

Finora, degli afghani sbarcati in Italia si è occupata prioritariamente la Difesa, insieme al Dipartimento della Protezione civile, alla Croce rossa e alle singole Regioni. I profughi, dopo le prime procedure burocratiche e sanitarie, sono stati condotti nelle strutture individuate per la quarantena. Molte quelle mobilitate: dal Centro sportivo olimpico dell’Esercito alla Cecchignola a diverse basi logistiche – a Camigliatello Silano, Roccaraso, Colle Isarco, per citarne alcune – fino al grande hub allestito all’Interporto di Avezzano, capace di ospitare fino a 2.000 persone.

Diverse altre strutture sono state rese disponibili dalle Regioni. Terminata la quarantena – ma per diverse centinaia di profughi è anche cominciata la campagna vaccinale – la Difesa passerà la palla al Ministero dell’Interno, che si occuperà della redistribuzione degli afghani sul territorio nazionale.

Un approccio diverso per questo tipo di migranti

Si terrà conto di alcuni fattori importanti, che impongono un approccio diverso rispetto ai migranti che sbarcano, ad esempio, a Lampedusa. E cioè che gli afgani sono soprattutto nuclei familiari, con donne e bambini, che chiaramente non possono essere separati e che per loro si immagina una permanenza di lungo o lunghissimo periodo. Questo richiede procedure di integrazione conseguenti, finalizzate ad un effettivo e duraturo inserimento di questi soggetti nella società italiana.

Da questo punto di vista non viene ritenuta adeguata la rete dei Centri di prima accoglienza, mentre la strada che il Governo intende perseguire è appunto quella del Sai, il Sistema di accoglienza e integrazione, i cui posti disponibili sono però oggi quasi al completo.

L’impegno dell’Anci

L’Anci ha scritto nei giorni scorsi al ministro Lamorgese per offrire la disponibilità dei Comuni (sono oltre 1.800 quelli che aderiscono alla rete Sai) e il Governo nei prossimi giorni dovrà presumibilmente varare un provvedimento per finanziare la messa a disposizione di ulteriori strutture. Le quali sono già state in buona parte individuate: Comuni e Prefetture ne stanno già parlando. “Ancora una volta i sindaci e i territori confermano di accettare e saper gestire questa ennesima sfida in nome dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà. Il nostro obiettivo è quello di dare una nuova casa a chi ha dovuto lasciare la propria, regalando un futuro ad ogni sorriso dei bimbi che si avviano alla loro nuova vita”, ha detto oggi il sindaco di Teramo e presidente di Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, in visita all’hub di Avezzano.

