Nuove sanzioni UE a 54 persone e 10 società russe e siriane

Un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia (e, in parte, la Siria) è stato adottato in nottata dal Consiglio europeo come ulteriore risposta all’aggressione militare contro l’Ucraina. Ad essere colpiti dalle nuove restrizioni, sono altri 54 individui e 10 entità russe e siriane che si aggiungono all’elenco delle realtà russe precedentemente sanzionate che, in totale, conta 1.212 individui e 108 entità.

I sanzionati sono soggetti al congelamento degli asset e cittadini e società europee non possono rendere loro disponibili fondi. Le persone fisiche hanno poi il divieto di entrare o transitare nei territori Ue.

Many ask whether the sanctions adopted by the EU and like-minded partners against Russia are effective.

Read my new blog post to know why the clear answer is yes: (1/5) https://t.co/XEzqpKfOJF pic.twitter.com/qz9UmBPzJT

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 16, 2022