Mit: “Efficienza ed economicità: punti cardine del dl Olimpiadi”

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una specifica nota riguardante il dl olimpiadi approvato oggi dal Consiglio dei ministri, ha evidenziato nell’efficienza e nell’economicità i punti cardine per velocizzare gli interventi previsti.

La nota del Mit

Efficienza ed economicità. Sono i punti cardine del dl Olimpiadi, approvato oggi in Cdm. Così una nota del Mit. Il provvedimento, illustrato da Matteo Salvini, “individua ANAS” come soggetto attuatore di 5 interventi (relativi a infrastrutture stradali) per velocizzare alcuni interventi strategici connessi ai giochi; modifica la governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., affidandole competenze ampliate e puntuali per consentire maggiori capacità decisionali e operative; razionalizza e aggiorna l’impianto commissariale delle opere per l’esecuzione in tempi rapidi e coerenti con l’impegno internazionale.

Fonte: Ansa