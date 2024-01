Mercato dell’auto: immatricolazioni in aumento nel 2023

Le rilevazioni dell’Acea hanno evidenziato che, il mercato europeo dell’auto, ha chiuso in crescita il 2023. Il mese di dicembre però, dopo sedici mesi consecutivi di incrementi, ha fatto segnare un lieve calo.

I dati

Chiude in crescita il mercato dell’auto europeo nel 2023, ma dicembre presenta un segno negativo, il primo dopo sedici mesi consecutivi di crescita. In Europa occidentale (Ue + Efta + Regno Unito) – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – sono state immatricolate nell’anno 12.847.481 auto, il 13,7% in più dell’anno precedente. A dicembre sono state vendute 1.048.727 vetture, in calo del 3,8% sullo stesso mese dell’anno scorso.

I mercati europei

Tutti i mercati europei sono cresciuti a eccezione dell’Ungheria (-3,4%). Hanno registrato un aumento a doppia cifra Italia (+18,9%), Spagna (+16,7%) e Francia (+16,1%). Per la Germania la crescita è stata più modesta (+7,3%) influenzata dalla performance negativa di dicembre (-23%) dovuta alla fine degli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Stellantis nel 2023 ha immatricolato in Europa 2.128.625 auto, il 3,7% in più dell’anno precedente. La quota di mercato è pari al 16,6% contro il 18,2%. Nel mese di dicembre il gruppo ha venduto 136.016 auto, in calo del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è scesa dal 14,7 al 13%.

Fonte: Ansa