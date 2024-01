Meteo: da domani temperature in calo e neve a bassa quota

A partire da domani si prospetta un notevole mutamento sul fronte meteorologico. Da domani tornerà il grande freddo e la neve, anche a quote molto basse e, di conseguenza, nel giro di poche ore, si passerà ad un contesto di maltempo tipicamente invernale.

I cambiamenti in arrivo

L’atmosfera è in procinto di subire un radicale cambiamento sul fronte meteo-climatico. Dopo le ultime piogge di giovedì, da domani tornerà il grande freddo e anche la neve, a quote molto basse. In questi giorni, il quadro meteorologico è caratterizzato dalle miti correnti di Libeccio e di Scirocco, che stanno mantenendo un contesto assai instabile su molte regioni. Allo stesso tempo, queste correnti sono responsabili di un caldo fuori stagione, in particolare al Sud e su molte aree del Centro.

La giornata di oggi

Le prossime ore saranno ancora contrassegnate da venti miti, da residue piogge mattutine sul Nordest e qualche piovasco sparso sul Nord della Toscana, sull’Umbria e su alcuni angoli del Lazio. Sul resto del Paese, la giornata di oggi trascorrerà sotto il segno di un meteo più stabile, a tratti anche soleggiato.

Le previsioni per domani

La nostra attenzione, però, si rivolge verso la vigilia del weekend, quando dalla Russia arriveranno venti sempre più freddi, i cui effetti si faranno sentire non solo sul fronte meteo, ma soprattutto su quello climatico, in quanto le temperature subiranno un drastico calo. La giornata di domani sarà dunque una giornata caratterizzata da un rapido peggioramento del tempo. Partendo dalle regioni del Nord, ci attendiamo un rinforzo del vento di Bora al Nordest, dove il tempo peggiorerà con cielo coperto e deboli precipitazioni sparse. Dal pomeriggio, peggiorerà anche in Lombardia, con pioggia e neve in collina. Neve a bassa quota in arrivo anche in Emilia-Romagna, sferzata dalla Bora. In serata, nubi in aumento anche al Nordovest, con qualche debole nevicata sopra i 300 metri. Con il passare delle ore, il quadro meteorologico peggiorerà anche al Centro. Su queste zone, i venti di Libeccio verranno sostituiti da quelli freddi di Grecale. Dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio peggiorerà rapidamente dalle Marche verso Umbria, Toscana e, in serata/nottata, sul resto delle regioni, anche in Sardegna. Oltre alla pioggia, la neve scenderà a quote collinari. Al Sud, invece, l’aria fredda inizierà a farsi sentire sul finire della giornata, soprattutto tra la tarda serata e la notte, con l’arrivo di precipitazioni diffuse e nevose a quote sempre più basse. Insomma, pare evidente come, nel giro di poche ore, passeremo da scenari d’instabilità primaverile a un contesto di maltempo tipicamente invernale.

