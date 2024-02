Record di utili per Stellantis, Tavares: “Risultati solidi anche nel 2024”

Il 2023 ha rappresentato per Stellantis, la holding automobilistica nata dalla fusione dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA, un anno di utili e ricavi record

Conti record per Stellantis, la holding multinazionale produttrice di autoveicoli nata dalla fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA. L’utile netto è aumentato dell’11% a 18,6 miliardi di euro e nel 2023 ha realizzato ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022. “I risultati record sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore”, ha commentato l’Ad Carlos Tavares.

Per Stellantis conti record, +11% l’utile netto 2023

Stellantis ha raggiunto nel 2023 “risultati record”. L’utile netto è aumentato dell’11% a 18,6 miliardi di euro, il risultato operativo rettificato è in aumento dell’1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Nel 2023 Stellantis ha distribuito 6,6 miliardi di euro agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022. Il dividendo che sarà proposto è di 1,55 euro per azione ordinaria, circa il 16% in più rispetto all’anno precedente.

Nel 2023 i ricavi di Stellantis in crescita del 6%

Stellantis ha realizzato nel 2023 ricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022 e con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati. Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate a livello globale del 31% nel 2023, quelli dei veicoli a basse emissioni del 27% nel 2023. Negli Stati Uniti Stellantis è al primo posto per i veicoli ibridi e al secondo per quelli a basse emissioni.

Tavares:”Risultati solidi anche in vista di un turbolento 2024″

“Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024″. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, commenta i risultati del 2023. “Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030” aggiunge.