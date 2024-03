Meloni: “L’apertura alla Bosnia in Ue è un grande passo avanti”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento agli Stati Generali dell’Italia a Bruxelles con i funzionari italiani impegnati nelle Istituzioni europee e nella NATO e i rappresentanti del Sistema Italia.

La premier – durante il punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles – ha definito “un altro grande passo in avanti” l’avvio dei negoziati per l’adesione della Bosnia-Erzegovina all’Ue. E sull’Ucraina ha assicurato che “non prendiamo decisioni a cuor leggero”. A margine dei lavori Meloni ha avuto un faccia a faccia con Macron.

Meloni: “Apertura negoziati con la Bosnia un grande passo avanti”

“E’ un grande passo in avanti, in quella che noi chiamiamo riunificazione, l’apertura delle negoziazioni per l’accesso della Bosnia Erzegovina all’Ue”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles sottolineando “l’impulso italiano” alla decisione dell’Ue.

Sull’Ucraina “nessun clima di guerra”

Il clima di “guerra” “che ho letto su alcuni organi di stampa non è quello che ho visto. Certo siamo in un conflitto e nessuno affronta le questioni con leggerezza o non ponendosi il tema del passo successivo o anche del lungo termine”, infatti, “con il bilancio pluriennale abbiamo avuto un’ottica di medio periodo – ha spiegato -. Non prendiamo decisioni a cuor leggero ma non ho visto un clima diverso rispetto ai precedenti Consigli, con preoccupazioni su possibili escalation, ‘mettiamoci l’elmetto in testa per combattere’ o i cittadini sono in pericolo”.

Meloni vede Macron: “Fondamentale l’unità Ue”

Faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron a margine dei lavori del Consiglio europeo. Al centro del colloquio, spiegano fonti italiane, i principali temi dell’agenda internazionale a partire dall’Ucraina alla luce del drammatico incremento degli attacchi russi contro la popolazione civile. È stato confermato a questo proposito il valore fondamentale dell’unità e della determinazione dell’Ue, in coordinamento con i partner G7, nel sostegno alla resistenza ucraina contro l’aggressione russa e nel giungere ad una pace giusta.

Fonte: Ansa