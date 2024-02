Mattarella da Cipro: “Grande impegno delle forze armate per la pace”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Visita di Stato nella Repubblica di Cipro (26-27 febbraio). Ha visitato il Quartiere Generale della Forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro e, al porto di Limassol, la nave Bergamini della Marina Militare italiana.

Le tappe della visita

Al suo arrivo a Nicosia, Mattarella è stato ricevuto al Palazzo Presidenziale dal Presidente, Nikos Christodoulides. Dopo la cerimonia di deposizione di una corona presso la statua del primo Presidente della Repubblica di Cipro, Makarios III, i due Capi di Stato si sono intrattenuti a colloquio. Il Presidente Mattarella ha incontrato, quindi, una rappresentanza della comunità italiana presente a Cipro. In serata, al Palazzo Presidenziale, il Pranzo di Stato offerto dal Presidente della Repubblica di Cipro in onore del Presidente Mattarella.

La mattina del 27 febbraio Mattarella ha avuto un incontro con il Presidente del Parlamento, Annita Demetriou. A seguire ha visitato il Quartiere Generale della Forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro, il laboratorio antropologico del Comitato per le Persone Scomparse e il Vecchio Aeroporto di Nicosia. Il Presidente Mattarella si è recato poi al porto di Limassol per una visita alla nave Bergamini della Marina Militare. Prima di far rientro a Roma, i Presidenti Mattarella e Christodoulides hanno visitato, a Pafos, i mosaici romani della Casa di Dioniso.

Mattarella a missione Onu a Cipro: “Italia partecipa convinta”

“La mia presenza qui è per esprimere apprezzamento per quello che negli ultimi decenni fa questa missione per mantenere la serenità e la pace. All’apprezzamento si aggiunge la riconoscenza per l’obiettivo che viene sempre coltivato, ovvero trovare una soluzione definitiva e positiva che renda possibile la conclusione positiva della missione”. Lo ha detto il presidente della repubblica Sergio Mattarella parlando al comando della missione Onu a Cipro. “L’Italia partecipa con convinzione alla missione ed è orgogliosa di farlo per la pace”, ha tra l’altro detto il presidente.

Mattarella a Cipro visita la fregata Bergamini

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato oggi a Cipro la fregata Bergamini. L’unità militare è ancorata nel porto di Limassol, nel sud dell’isola. La Bergamini, con circa 180 membri di equipaggio, sta lavorando nell’ambito dell’operazione “Mediterraneo sicuro” e questa sera farà rotta verso Alessandria d”Egitto. La fregata è equipaggiata per il volo di elicotteri e droni.

Mattarella: “Grande impegno delle forze armate per la pace”

“Le forze armate garantiscono la libertà della Repubblica e dei cittadini e in questo modo garantendo la loro sicurezza e la loro difesa: e questo è di straordinaria importanza nell’equilibrio della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai marinai della fregata Bergamini nel porto di Limassol nel sud di Cipro.

“Le nostre Forze armate, in questo momento di tensioni internazionali, stanno avendo un impegno accentuato. Sono impiegate in vari fronti, in missioni preziose” che vanno dall’emergenza umanitaria di fronte alla striscia di Gaza alla sicurezza di navigazione nel mar Rosso”. Lo ha sottolineato il presidente della repubblica Sergio Mattarella visitando la nave Bergamini ancorata a cipro. “Sono missioni preziose – ha aggiunto Mattarella – per il contributo che l’Italia reca alla comunità internazionale, alla pace e alla stabilità. È un impegno intenso e che comporta molti sacrifici ma è un’opera particolarmente importante per l’Italia”.

Fonte: Ansa