Cremlino: “Scontro inevitabile se Nato manda truppe a Kiev”

Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che, un conflitto militare diretto tra la Nato e la Russia sarebbe “inevitabile” se soldati di Paesi occidentali dovessero essere inviati in Ucraina. Sul fronte degli aiuti all’Ucraina, l’Eurocamera, ha approvato un piano pluriennale da 50 miliardi di euro composto da sovvenzioni, prestiti e garanzie.

Le dichiarazioni

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che un conflitto militare diretto tra la Nato e la Russia sarebbe “inevitabile” se soldati di Paesi occidentali dovessero essere inviati in Ucraina. Lo riporta la Tass. “In questo caso, non dobbiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo”, ha detto Peskov secondo l’agenzia di stampa ufficiale russa rispondendo a una domanda su come il Cremlino valuti la probabilità di un conflitto diretto tra la Nato e la Russia in caso di invio di truppe occidentali in Ucraina.

Gli aiuti all’Ucraina

Via libera dall’Eurocamera al cosiddetto “strumento per l’Ucraina“, come misura parte della revisione del Quadro finanziario pluriennale. Il testo è stato approvato con 536 voti favorevoli, 40 contrari e 39 astensioni. Lo strumento consiste in un piano pluriennale da 50 miliardi di euro in sovvenzioni, prestiti e garanzie per l’Ucraina. Il via libera dell’Aula conclude l’iter di approvazione del pacchetto legislativo.

Fonte: Ansa