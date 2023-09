Macron a Roma per i funerali di Napolitano

La macchina organizzativa della Camera sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per i funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano previsti per domani alle 11.30

Napolitano: la Camera si organizza per i funerali

La macchina organizzativa della Camera sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per i funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano previsti per domani alle 11.30. Il feretro del presidente emerito sarà trasportato dal Senato fino ad una stanza che fungerà da camera ardente vicino al Transatlantico (una delle sale del governo). La cerimonia, in Aula, prevede, al momento, gli interventi del figlio Giulio, di una nipote, del cardinal Ravasi, di Gianni Letta, Giuliano Amato ,Paolo Gentiloni ed Anna Finocchiaro. Tutta la cerimonia dovrebbe durate non più di un’ora e mezzo.

Macron domani a Roma per i funerali di Napolitano

Il presidente francese Emmanuel Macron, a quanto si apprende, domani sarà a Roma per partecipare ai funerali di Stato del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Il presidente francese sarà a Roma unicamente per partecipare alla cerimonia: è quanto precisano fonti dell’Eliseo dopo l’annuncio della missione del leader francese nella Città Eterna. Alla domanda se Macron avesse in programma incontri a margine dell’omaggio all’ex capo dello Stato a Montecitorio, le fonti presidenziali francesi hanno risposto: “Nessun incontro, va solo per la cerimonia”.

Al Nazareno bandiere a mezz’asta

Al Nazareno bandiere a mezz’asta. In questi giorni di lutto nazionale, a seguito della scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, all’ingresso della sede del Partito Democratico le bandiere sono esposte a mezz’asta. E’ quanto si legge in una nota del Pd.

Ai funerali di Napolitano Eurocamera rappresentata da Picierno

Ai funerali del Presidente emerito Giorgio Napolitano, previsti per domani alle 11:30, il Parlamento europeo, a quanto si apprende da fonti parlamentari, sarà rappresentato dalla vicepresidente, ed eurodeputata del Pd, Pina Picierno.

Fonte: Ansa