Iss: Rt scende a 0,78. Speranza: “Lunedì tutta Italia in zona gialla”

Buone notizie sul fronte della diffusione del coronavirus in Italia. Prosegue infatti il calo del valore Rt nazionale. Secondo la cabina di regia Ministero della Salute-Iss, nell’ultima settimana è arrivato a quota 0,78 contro lo 0,86 di sette giorni prima e lo 0,89 di 14 giorni fa. In discesa anche l’incidenza il cui valore è a 66 casi su 100mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana.

Tutte le Regioni classificate a rischio basso

Questa settimana, nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (19%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.056 (11/05/2021) a 1.689 (18/05/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (19%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 14.937 (11/05/2021) a 11.539 (18/05/2021). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Covid in Italia all’esame della Cabina di regia.

Speranza: “Italia tutta gialla con nuove ordinanze ma prudenza”

“Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”. Lo afferma su Facebook il ministro della salute, Roberto Speranza.

Riaperture, dalle palestre alle sale giochi: il calendario delle ripartenze

Il 22 maggio via libera agli impianti di risalita in montagna e ai centri commerciali in weekend, festivi e prefestivi. Il 1° luglio è il turno di centri benessere ed eventi sportivi al chiuso. Nel mezzo ripartono quasi tutte le attività rimaste ancora bloccate o limitate.

Draghi: “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”

“Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”. Lo ha detto il premier Mario Draghi questa mattina aprendo il Global Health Summit a Roma.

Gentiloni: “Ottimismo per settori turismo e viaggi”

“Il fatto che siamo qui conferma l’allentamento delle misure restrittive e questo fatto è la base della ripresa che è in corso, come dimostrato dalle nostre previsioni economiche di una settimana fa. Questa ripresa coinvolgerà i settori più colpiti dalla crisi, in particolare l’industria dei viaggi e del turismo e abbiamo un po’ di ottimismo anche per questi settori”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione informale dell’Eurogruppo, in corso a Lisbona. “Ovviamente bisogna continuare a sostenere le nostre economie senza il ritiro prematuro delle misure di sostegno”, ha aggiunto l’ex premier italiano.

