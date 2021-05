Nell’ambito del monitoraggio posto in essere dall’Istituto Superiore di Sanità in sinergia con il Ministero della Salute ora al vaglio della cosiddetta cabina di regia si evince che i valori relativi all‘indice Rt e all’incidenza della diffusione del Covid – 19, rispetto alla scorsa settimana, sono in lieve miglioramento tanto che l’indice Rt è passato da 0,89 a 0,86 mente invece l’incidenza è passata dai 123 ogni 100 mila abitanti di una settimana fa ai 96 ogni 100 mila abitanti odierni.

Indice Rt maggiore a 1 in solo due Regioni

Tanto premesso, dalla bozza di questo monitoraggio emerge anche che, allo stato attuale, vi sono solo due Regioni con un Rt maggiore a 1 – ovvero Umbria e Molise – e solo quattro Regioni hanno una classificazione a rischio moderato – Umbria, Toscana, Lombardia e Calabria -.

Tasso di occupazione delle terapie intensive

Oltre a quanto precedentemente esemplificato dal presente monitoraggio settimanale è evidenziato anche che vi è stata una riduzione delle Regioni con un tasso di occupazione delle terapie intensive sopra la soglia critica che, ad oggi, risultano essere solo Calabria, Toscana e Lombardia.

In ultima istanza il tasso nazionale di occupazione delle terapie intensive risulta essere al 23% con 2056 persone ricoverate

