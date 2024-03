La Corea del Nord lancia un nuovo missile balistico

Ira della Casa Bianca dopo il nuovo lancio balistico della Corea del Nord, avvenuto mentre il segretario di Stato Usa, Blinken, era in visita a Seul, in Sud Corea

Prosegue la corsa agli armamenti della Corea del Nord. Dopo i lanci dei mesi scorsi, Pyongyang ha lanciato “un missile balistico non specificato verso il Mare dell’Est”, in direzione del Giappone. Gli Usa hanno immediatamente condannato l’ennesimo lancio che questa volta coincide – forse non casualmente – mentre il segretario di Stato, Statunitense, Antony Blinken, è in visita in Corea del Sud.

Corea del Nord lancia un missile balistico “non identificato”

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, hanno riferito i media locali, citando l’esercito sudcoreano. “La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato verso il Mare dell’Est”, ha riferito Yonhap riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mar del Giappone, senza fornire ulteriori dettagli sul lancio.

Gli Usa condannano il lancio di missili balistici

Gli Stati Uniti hanno criticato la Corea del Nord per il lancio di numerosi missili balistici mentre il segretario di Stato, Antony Blinken, è in visita a Seul.

“Gli Usa condannano il lancio di missili balistici del Nord in violazione delle sanzioni Onu”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, aggiungendo che l’impegno americano a difesa del Sud resta fermo. “Restiamo impegnati in un approccio diplomatico verso la Corea del Nord che invitiamo ad impegnarsi nel dialogo”, ha aggiunto il portavoce.

Fonte: Ansa