Onu: “Morti 40 pazienti. Rimasto solo un ospedale a Gaza”

Proseguono a morire i pazienti e i malati ricoverati nell’ospedale di al Shifa di Gaza: ieri sono morte 40 persone, rende noto l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha). “Non è Israele a prendere deliberatamente di mira i civili, ma Hamas che fa di tutto per tenerli in pericolo”, ha evidenziato il premier israeliano Netanyahu.

Onu: “Ieri morti 40 pazienti in ospedale al Shifa”

Quaranta pazienti sono morti nella giornata di ieri nell’ospedale al Shifa di Gaza: lo rende noto l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha),che cita il ministero della Sanità della Striscia. L’Ocha aggiunge che solo uno degli ospedali a Gaza City e nel nord di Gaza è ancora operativo, sia pur a “livello minimo”: tutti gli altri hanno cessato le operazioni a causa della mancanza di energia elettrica, farmaci, ossigeno, cibo e acqua, aggravata dai bombardamenti e dai combattimenti nelle loro vicinanze. Si tratta dell’ospedale al Ahli di Gaza City, precisa l’Ufficio dell’Onu per gli Affari umanitari, che ospita oltre 500 pazienti ed è l’unica struttura medica in grado di ricoverare pazienti nel nord della Striscia. “Tuttavia – sottolinea -, anch’esso deve far fronte a crescenti carenze e sfide.

Israele: “Operazione militare mirata in ospedale al Shifa”

L’esercito israeliano sta eseguendo un’operazione mirata in un’area dell’ospedale al Shifa di Gaza: lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram.

“Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell’Idf stanno portando avanti un’operazione precisa e mirata contro Hamas in un’area specifica nell’ospedale Shifa”, si legge nel comunicato. “Invitiamo tutti i terroristi di Hamas presenti nell’ospedale ad arrendersi”, conclude la nota.

Netanyahu: “Non prendiamo deliberatamente di mira i civili, ma Hamas”

“Non è Israele a prendere deliberatamente di mira i civili, ma Hamas che ha decapitato, bruciato e massacrato i civili nei peggiori orrori perpetrati sugli ebrei dopo l’Olocausto. Mentre Israele fa di tutto per tenere i civili lontani dal pericolo, Hamas fa di tutto per tenerli in pericolo”: lo scrive sui X il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in risposta al premier canadese Justin Trudeau, il quale aveva affermato che l’uccisione di donne, bambini e neonati da parte di Israele a Gaza deve finire.

“Israele offre ai civili di Gaza corridoi umanitari e zone sicure, Hamas impedisce loro di uscire sotto la minaccia delle armi. È Hamas, non Israele, a dover rispondere di aver commesso un doppio crimine di guerra: colpire i civili e nascondersi dietro di loro – prosegue il messaggio -. Le forze della civiltà devono sostenere Israele nello sconfiggere la barbarie di Hamas”.