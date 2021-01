Iraq: 2 kamikaze si fanno esplodere a Baghdad, decine di morti

Almeno 13 le vittime, ma si teme possano aumentare. Per il momento l'attacco - di chiara matrice terroristica - non è stato rivendicato

Non si ferma lo spargimento di sangue a Baghdad, martoriata capitale dell’Iraq, da anni bersaglio di numerosi attacchi terroristici. Questa mattina, 21 gennaio, due kamikaze si sono fatti esplodere in una strada affollata nella zona di piazza Tayaran. Nello specifico, in un mercato di abbigliamento di seconda mano in piazza Tayaran, nel centro cittadino. Per il momento l’attacco – di chiara matrice terroristica – non è stato rivendicato.

Morti e feriti

Il duplice attentato kamikaze che ha scosso questa mattina il centro di Baghdad ha provocato almeno 13 morti e 19 feriti: lo rende noto l’Esercito precisando che si tratta ancora di un primo bilancio. Fonti mediche temono un bilancio molto più alto in quanto il ministero della Salute ha annunciato di aver messo in allerta tutto il personale medico della capitale.

Dopo anni di violenza terroristica, gli attacchi suicida erano diventati piuttosto rari nella capitale irachena e quello odierno è il primo dal novembre del 2019, nel quale persero la vita numerose persone, almeno 11.

Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, migliaia di manifestanti presero d’assalto l’ambasciata degli Stati Uniti con sede a Baghdad cercando di fare irruzione al suo interno. Secondo i media internazionali, i cittadini iracheni erano scesi in piazza per protestare contro i raid americani che avevano provocato 25 morti fra i miliziani sciiti di Kataib Hezbollah. In quell’occasione non vi furono vittime, ma gli Usa chiusero temporaneamente l’ambasciata.

In video, il momento dell’esplosione. Attenzione: immagini esplicite!

