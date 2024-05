Giorno della Vittoria, Putin: “Non permetteremo a nessuno di minacciarci”

La Russia "farà di tutto per evitare il conflitto globale, ma non permetteremo a nessuno di minacciarci": così Putin alla parata del Giorno della Vittoria della Russia sul nazismo

Il 9 maggio la Russia festeggia il Giorno della Vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale con la consueta Parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca. Meno mezzi militari e soldati a sfilare rispetto agli scorsi anni, ma tantissime bandiere nazionali e sovietiche e vessilli con la parola “Pobeda”: “Vittoria”. La Russia “farà di tutto per evitare il conflitto globale, ma non permetteremo a nessuno di minacciarci”, ha dichiarato Vladimir Putin durante il suo discorso.

Anniversario, Putin: “Non permetteremo a nessuno di minacciarci”

“Non permetteremo a nessuno di minacciarci”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando alla parata sulla Piazza Rossa nel 79/o anniversario della vittoria sul nazismo.

Putin: “Faremo di tutto per evitare il conflitto globale”

La Russia “farà di tutto per evitare un conflitto globale”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, durante la parata militare a Mosca per il Giorno della Vittoria, in cui ogni anno il Paese celebra la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale. “La Russia attraversa tempi difficili”, ha ammesso Putin. “Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta”, ha aggiunto il presidente russo. “Vorremmo dimenticare le lezioni della Seconda Guerra Mondiale, ma ricordiamo che il destino dell’umanità è stato deciso in grandiose battaglie vicino a Mosca o Leningrado, Rzhev, Stalingrado, Kursk e Kharkov, vicino a Minsk, Smolensk, Kiev, in pesanti battaglie sanguinose vicino a Murmansk davanti al Caucaso e alla Crimea”.

Putin: “L’Occidente vuole eliminare il ricordo della nostra lotta al nazismo”

L’Occidente “vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, ma noi non dimenticheremo mai e poi mai”. Lo ha detto il Vladimir Putin.

Fonte: Ansa