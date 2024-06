Europee, Meloni: “Orgogliosa dei risultati”

Dalla sede di Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso grande soddisfazione per i risultati delle elezioni europee. Ha ricordato come due anni fa il successo fosse una scommessa basata sulla speranza, mentre oggi è una conferma della fiducia degli italiani nel loro governo, nonostante le difficoltà economiche. Meloni ha sottolineato l’importanza di aver preso decisioni difficili per il bene del paese e ha ringraziato gli italiani per il loro supporto. Ha anche evidenziato la crescita del centrodestra, indicando che il sistema politico sta tornando bipolare, con i cittadini chiaramente schierati dalla loro parte.

Meloni: “Gli italiani hanno confermato la fiducia nel governo”

“Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile” il voto ci ha detto “non speriamo che voi siate ma voi siete”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito. “Due anni fa – ha detto la premier, accompagnata dalla sorella Arianna che l’ha ascoltata dal retropalco – era una scommessa basata sulla speranza. Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi due anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto ‘non speriamo che voi siate, voi siete’. E questo ha un valore per me personalmente enorme perché in questi quasi due anni noi abbiamo fatto scelte difficili in un tempo nel quale non c’erano soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale, un tempo nel quale c’era bisogno di dire la verità, e di fare quello che era giusto fare per l’Italia, non per noi semplicemente. Non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va accolto”.

Meloni, ci hanno visto arrivare senza riuscire a fermarci

“Nel caso nostro ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci”: lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lasciando il palco del comitato elettorale di FdI.

Meloni, orgogliosa dei risultati, centrodestra cresce insieme

“Voglio dire grazie a quella maggiorana di italiani che ha continuato a scegliere Fdi e il centrodestra, sono orgogliosa del risultato anche di Forza Italia e della Lega, che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. E’ un messaggio che arriva dagli italiani, ‘andate avanti’ e fatelo con maggiore determinazione se possibile”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.

Meloni, sistema torna bipolare, italiani stanno con noi

“Il sistema sta diventando di nuovo bipolare, è una buona notizia, ci sono visioni che si contrappongono e su cui si chiede ai cittadini da che parte stanno. oggi ci hanno detto che stanno dalla nostra parte”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.

Fonte: Ansa