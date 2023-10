Esercito Israele: uccisi 2 alti dirigenti di Hamas nella Striscia di Gaza

La guerra tra Hamas e Israele prosegue con nuovi attacchi sulla Striscia. Strage all’ospedale di Gaza City, dove ieri un razzo ne ha causato la distruzione provocando centinaia di morti: rimpallo di responsabilità tra Hamas e Israele. L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso negli attacchi notturni sulla Striscia due alti dirigenti di Hamas. oltre 3200 morti sulla striscia. Guterres chiede il “cessate il fuoco immediato per scopi umanitari”.

Esercito Israele: uccisi 2 alti dirigenti di Hamas nella Striscia

L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso negli attacchi sulla Striscia due alti dirigenti di Hamas. Il primo è Muhammad Awdallah comandante del sistema anti missili tank della Brigata Gaza City. Il secondo è Akram Hijazi della Forza navale di Hamas, responsabile per aver diretto attacchi terroristici su Israele da Gaza.

Esercito Israele a popolazione Gaza: spostatevi a sud della Striscia

L’esercito israeliano ha rinnovato l’appello alla popolazione di Gaza a spostarsi nel sud della Striscia nell’area di al-Mawasi in cui “gli aiuti umanitari internazionali saranno forniti secondo necessità”. Lo ha detto il portavoce militare.

Gaza, Israele: 304 i soldati morti da inizio conflitto

L’esercito israeliano afferma di aver identificato altri due soldati morti dall’inizio dei combattimenti in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre, portando il bilancio totale delle vittime militari in Israele a 304.

Hamas: 3.200 morti e 11mila feriti da inizio scontri

E’ salito ad almeno 3.200 morti e circa 11.000 feriti il bilancio delle vittime dagli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza dall’inizio dei combattimenti. Lo afferma il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas, citato dai media locali.

Guterres: “cessate fuoco immediato per scopi umanitari”

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto “un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari” nel mezzo del conflitto tra Hamas e Israele che sta “colpendo civili con pesanti conseguenze”, come dimostra “l’attacco all’ospedale”. Gli attacchi di Hamas contro Israele non giustificano la “punizione collettiva del popolo palestinese”, ha detto Guterres, parlando a Pechino alla cerimonia di apertura del terzo forum dedicato alla Belt and Road Initiative (Bri) dove è presente anche Putin. “Non è possibile infliggere tali punizioni alla popolazione”, ha aggiunto.