Xi a Putin: “Aumentare gli sforzi per uno stretto coordinamento strategico”

Si è svolto stamane nella Grande sala del popolo di Pechino il bilaterale tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. L’incontro è avvenuto nell’ambito del terzo forum dedicato alla Belt and Road Initiative (Bri) l’ambizioso progetto di interconnessione lanciato da Xi nel 2013. “I nostri due Paesi hanno approfondito la fiducia politica reciproca e mantenuto uno stretto ed efficace coordinamento strategico”, ha affermato Xi. “la Russia è in sintonia con Xi sull’importanza della Belt and Road”, ha replicato Putin.

Xi, da Belt and Road nuovo slancio alla crescita globale

La Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta, ha dato “nuovo slancio alla crescita globale”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, aprendo nella Grande sala del popolo il terzo forum dedicato all’ambizioso progetto di interconnessione da lui stesso lanciato nel 2013. “La Bri è una nuova piattaforma per la cooperazione globale”, ha aggiunto il leader cinese parlando alle alcune centinaia di partecipanti, in rappresentanza – secondo le ultime indicazioni degli organizzatori – di oltre 140 Paesi e di 30 organizzazione internazionali.

Xi: “Contrari a sanzioni unilaterali e coercizione economica”

La Cina si oppone “alle sanzioni unilaterali, alla coercizione economica e al disaccoppiamento tra economie”. Pechino, ha assicurato il leader cinese, “non si impegnerà in confronti ideologici, giochi geopolitici o confronti di blocco”.

Xi a Putin, sforzi per stretto coordinamento strategico

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin più sforzi congiunti da parte di Pechino e Mosca per “salvaguardare l’equità internazionale” e la “giustizia”. Nelle battute iniziali del loro bilaterale, hanno riferito i media statali di Pechino, Xi ha salutato con favore gli sforzi per “uno stretto ed efficace coordinamento strategico” tra i due Paesi. “I nostri due Paesi hanno approfondito la fiducia politica reciproca e mantenuto uno stretto ed efficace coordinamento strategico. Il nostro volume di scambi bilaterali ha raggiunto un livello record e si sta avvicinando all’obiettivo di 200 miliardi di dollari”, ha osservato ancora nel resoconto della Cctv.

Putin, in sintonia con Xi su importanza Belt and Road

La Russia è “in sintonia” con l’importanza della Belt and Road Initiative (Bri) e con i piani della Cina, che cerca la cooperazione invece della rivalità, ringraziando il presidente Xi Jinping per lo sviluppo finanziato da Pechino verso il “nuovo mondo“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto alla cerimonia inaugurale del terzo forum sulla Bri subito dopo l’intervento di Xi. Putin, oltre ad assicurare nuovi sforzi a favore della Belt and Road Initiative, ha osservato che, essendo il Paese più grande del mondo, “i legami della Federazione russa con altri Paesi sono importanti”.

