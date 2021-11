Covid, OMS: “In Europa si rischia un altro mezzo milione di morti”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha manifestato preoccupazione per il ritmo in cui ha ripreso a diffondersi la pandemia da covid in Europa, stimando che da qui a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti nel Vecchio Continente. Casi in aumento anche in Italia.

“L’attuale ritmo dei contagi nei 53 paesi della regione europea suscita forte preoccupazione”, ha detto il direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, oggi in conferenza stampa, aggiungendo che una proiezione affidabile lascia prevedere “Un altro mezzo milione di morti da covid-19″ entro febbraio se l’attuale tendenza dovesse continuare.

'Vax' was selected by @OxUniPress as Word of the Year for 2021 yet billions of people around the 🌏🌍🌎 still haven't got one.

No one is safe until we're all safe. Stand up for #VaccinEquity!pic.twitter.com/lmNGp6hK1T

