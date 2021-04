Controlli anti Covid sui mezzi di trasporto: positivi 32 tra bus e treni locali

Sono 32 i mezzi di trasposto nei quali sono state rinvenute tracce del Covid-19. Lo riporta il comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) che ha realizzato, d’intesa con il ministero della Salute, una campagna di controlli a livello nazionale per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid sui mezzi di trasporto pubblico, all’indomani della riapertura delle scuole.

Gli interventi hanno interessato 693 veicoli, tra autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, collegamenti ferroviari locali e di navigazione, ma anche biglietterie, sale di attesa e stazioni metro.

Le irregolarità sui mezzi di trasporto

Tra gli obiettivi controllati, 65 hanno evidenziato irregolarità, principalmente connesse con l’inosservanza delle misure di prevenzione al contagio, quali la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione, l’omessa cartellonistica di informazione agli utenti circa le norme di comportamento ed il numero massimo di persone ammesse a bordo, l‘assenza di distanziatori posti sui sedili e di erogatori di gel disinfettante o il loro mancato funzionamento.

Complessivamente, sono stati deferiti alle competenti Autorità giudiziarie 4 responsabili di aziende di trasporto, per non aver predisposto le procedure di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro a favore degli operatori, e sanzionati ulteriori 62 responsabili per irregolarità amministrative, elevando sanzioni pecuniarie pari a circa 25 mila euro.

Trentadue casi di positività nei mezzi di trasporto

Tra i tamponi di superficie raccolti, sono stati rilevati 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, individuati in autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporti pubblici di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto.

Il riscontro della presenza di materiale genetico del virus sulle superficie dei mezzi di trasporto, seppur non indice di effettiva capacità di virulenza o vitalità dello stesso, rileva con certezza il transito ed il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di una traccia virale.

Metro Torino è Covid free

La metropolitana di Torino è Covid Free. E’ questo l’esito dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas, in collaborazione con i tecnici di ARPA, l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, che hanno interessato nel capoluogo piemontese venti mezzi pubblici, presi a campione, tra autobus, tram e metro, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid. I test eseguiti in metropolitana, con strumenti innovativi che hanno permesso il campionamento dell’aria, ma anche delle maniglie e dei corrimano – riporta Ansa – hanno dato risultato negativo.

