Oggi Draghi e Di Maio in visita in Libia per il “trattato di amicizia”

Missione in Libia del premier Mario Draghi e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I due politici italiani sono atterrati a Tripoli oggi, 6 aprile, alle 10:39. E’ la prima visita all’estero di Draghi, con l’obiettivo di riaffermare una leadership compromessa negli ultimi mesi dall’egemonia turca in Tripolitania e da quella russa in Cirenaica. Il ruolo italiano nella regione può contare sull’appoggio della nuova presidenza Usa, con a capo il democratico Joe Biden.

Il programma

In mattinata a Tripoli Draghi e Di Maio incontreranno il premier libico Abdelhamid Dbeibah, che guida un governo di unità nazionale a termine e dovrà portare la Libia alle elezioni già fissate per il 24 dicembre del 2021.

Sul tavolo una serie di memorandum d’intesa su investimenti economici e cooperazione sanitaria nella lotta alla pandemia da Covid-19. Ma anche delle altre emergenze, a partire da elettricità e acqua. E del ripristino dei collegamenti aerei tra Italia e Libia.

Il “trattato di amicizia” con la Libia

Oltre agli aeroporti, ci sono le strade, le scuole, le università, i collegamenti internet, l’edilizia civile per il rientro delle decine di migliaia di sfollati. Dopo anni di attesa – evidenzia L’inkiesta – il premier libico chiederà a Draghi di far partire i lavori per l’autostrada costiera prevista dal “Trattato di amicizia” del 2008. Da funzionario di Gheddafi, Dbeibah aveva negoziato con la Salini Impregilo, che dovrebbe iniziare a costruire il promo tratto di autostrada.

