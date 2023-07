Corea del Nord: Kim Jong Un mostra i nuovi droni e i missili nucleari

Il Giappone lancia l'allarme sul pericolo nucleare. Putin ringrazia Kim per il sostegno coreano nell'operazione speciale in Ucraina

Kim Jong Un ha assistito a una parata militare in Corea del Nord, durante la quale sono stati esposti nuovi droni e missili balistici intercontinentali con capacità nucleare. Il Giappone lancia l’allarme sul pericolo nucleare. Putin ringrazia Kim per il sostegno coreano nell’operazione speciale in Ucraina.

Corea Nord, a parata mostrati nuovi droni e missili

Kim Jong Un ha assistito a una parata militare in Corea del Nord, durante la quale sono stati esposti nuovi droni e missili balistici intercontinentali con capacità nucleare. Lo riporta l’agenzia nordcoreana Kcna. Per celebrare un anniversario legato al tempo di guerra, “aerei da ricognizione strategici senza pilota e droni d’attacco multiuso di nuova concezione hanno partecipato a dimostrazioni volteggiando nel cielo sopra la piazza”. Tra gli altri, ha sfilato il nuovo missile balistico intercontinentale coreano, l’Hwasong-18 a combustibile solido testato ad aprile e luglio di quest’anno.

Ai festeggiamenti hanno partecipato delegazioni russe e cinesi di alto rango, i primi ospiti stranieri ospiti di Kim dall’inizio della pandemia di Covid-19, in occasione del 70/o anniversario dell’armistizio della guerra di Corea, che pose fine alle ostilità. Le immagini satellitari hanno confermato che la Corea del Nord ha organizzato una parata militare su larga scala per la ricorrenza.

Quest’anno, con l’inclusione di ospiti di alto livello provenienti da Mosca e Pechino, Pyongyang sta anche “cercando di inviare agli Stati Uniti e ai suoi alleati un segnale che, grazie ai legami rafforzati con Russia e Cina, la Corea del Nord è militarmente pronta a far fronte alle minacce dai suoi nemici”, ha detto ha detto ad Afp Yangmo Ku, un professore di scienze politiche all’Università di Norwich. “Tutti questi atti significano l’emergere della nuova Guerra Fredda che circonda la penisola coreana”, ha aggiunto lo studioso, esortando Washington, Seul e Tokyo ad adottare misure per allentare le crescenti tensioni.

Giappone: Corea del Nord minaccia sempre più grave

Il Giappone considera la Corea del Nord una minaccia sempre più grave per la propria sicurezza nazionale, a fronte dei ripetuti test missilistici e “una retorica diventata ancora più bellicosa”. Nel rapporto annuale del ‘White Paper’, una panoramica sulle minacce militari più pressanti, il Ministero della Difesa giapponese giustifica il significativo incremento delle spese interne per la difesa, citando inoltre la crescente potenza militare della Cina e l’instabilità a livello globale derivante dal conflitto in Ucraina.

“Si ritiene che la Corea del Nord abbia la capacità di attaccare il Giappone con armi nucleari montate su missili balistici”, cita il rapporto approvato dal premier conservatore Fumio Kishida venerdì mattina. I media di stato nordcoreani hanno pubblicato giovedì foto del leader Kim Jong Un assieme al ministro della Difesa della Russia, impegnati a visionare le nuove e più avanzate armi del paese eremita, tra cui missili balistici intercontinentali e droni militari mai visti prima. Il rapporto afferma inoltre che le attività militari della Cina rappresentano “una sfida strategica senza precedenti e di massima importanza” per il Giappone, ribadendo allo stesso tempo che le esercitazioni militari con la Russia sono motivo di preoccupazione.

“La comunità internazionale affronta le maggiori sfide dalla Seconda Guerra Mondiale, e siamo entrati in una nuova fase di crisi”, ha dichiarato il ministro della Difesa Yasukazu Hamada nel documento. Il White Paper ha dunque ribadito l’impegno di Tokyo ad aumentare le spese militari, come auspicato dall’alleato di Washington e principale fornitore. Per decenni, il Giappone ha mantenuto il propio budget per la difesa limitata a circa l’1% del Pil, ma lo scorso dicembre l’esecutivo ha deciso di raddoppiare la propria capacità di spesa entro l’anno fiscale 2027, pari a circa 11.000 miliardi di yen, equivalenti a 72 miliardi di euro.

Putin ringrazia Corea Nord per sostegno nell’operazione speciale

Il “fermo sostegno” della Corea del Nord all’operazione speciale della Russia in Ucraina rafforza la determinazione dei due Paesi di fronteggiare l’Occidente, ha detto Vladimir Putin in un discorso a funzionari nordcoreani, secondo i media statali di Pyongyang che non hanno specificato se il discorso del presidente russo fosse in video o per iscritto. Lo riporta la Cnn. Putin non è entrato nel dettaglio della natura del sostegno di Pyongyang, ma l’anno scorso funzionari statunitensi hanno affermato che la Corea del Nord stava vendendo alla Russia milioni di razzi e proiettili di artiglieria da utilizzare sul campo di battaglia in Ucraina.

“La solidarietà con la Russia su questioni internazionali-chiave evidenzia i nostri interessi comuni”, ha detto Putin nel discorso, secondo l’agenzia statale Korean Central News Agency (Kcna). Il discorso del leader russo è avvenuto in occasione del 7mo anniversario dell’armistizio della guerra di Corea, noto come Giorno della Vittoria nel Nord. “L’esperienza storica dell’amicizia ha valori nobili e serve come base affidabile per sviluppare ulteriormente il legame tra la Russia e la Corea del Nord nel campo della politica, dell’economia e della sicurezza”, ha detto Putin, secondo la Kcna.

Fonte: Ansa