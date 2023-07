Singapore: donna giustiziata per traffico di droga, è la prima in 20 anni

La donna è stata giustiziata per traffico di droga. Era in possesso di 30,72 grammi di eroina, più del doppio consentito

E’ stata giustiziata per traffico di droga una donna a Singapore, città-Stato del sud-est asiatico situata sull’estrema punta meridionale della penisola malese. Si tratta della prima donna ad essere giustiziata dalla città-Stato in quasi 20 anni.

Singapore: donna giustiziata donna per traffico di droga

Singapore ha giustiziato per impiccagione una donna di 45 anni accusata di traffico di droga, hanno detto le autorità, la prima donna ad essere giustiziata dalla città-Stato in quasi 20 anni. “La condanna a morte inflitta a Saridewi Binte Djamani è stata eseguita il 28 luglio 2023″, ha dichiarato il Central Narcotics Bureau in una nota.

È stata giudicata colpevole di traffico di 30,72 grammi di eroina, più del doppio del volume punibile con la morte a Singapore. La signora Djamani, che è stata condannata nel 2018, “ha beneficiato di un giusto processo ai sensi della legge ed è stata rappresentata da un avvocato durante tutto il procedimento”, ha affermato l’istituzione in una nota. “Ha presentato ricorso contro la condanna e la sentenza e la Corte d’appello ha respinto il suo appello il 6 ottobre 2022″, ha affermato l’ufficio, aggiungendo che anche il suo appello per la grazia presidenziale è stato respinto.

Fonte: Ansa