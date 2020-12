Clima, firmato accordo Ue su taglio emissioni. Il rallegramento di Conte

Intesa raggiunta al vertice Ue dei capi di Stato e di governo sul testo sul clima. Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter. “L’Europa è leader nella lotta contro i cambiamenti climatici. Abbiamo deciso di tagliare le emissioni di almeno il 55% entro il 2030″.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

Europe is the leader in the fight against climate change.

“Ottimo modo per festeggiare il primo anniversario del nostro Eu-Greendeal!”, twitta la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. L’accordo “ci pone su un percorso chiaro verso la neutralità climatica nel 2050″.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!

#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.

Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.

It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020