Borsa: segnali contrastanti dai titoli asiatici

Nella giornata di oggi le Borse asiatiche hanno chiuso con valori contrastanti. Hanno inciso in maniera determinante i dati riguardanti la crescita economica in Cina e i segnali di ripresa più forti del previsto.

La chiusura

Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si valuta l’andamento della crescita economica in Cina, con segnali di ripresa più forti del previsto. L’attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arrivano dalle banche centrali sul taglio dei tassi dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell. Debole Tokyo (-0,11%).

I cambi e il versante macroeconomico

Sul fronte dei cambi la divisa nipponica si rivaluta sul dollaro a 147,90, e sull’euro a 159,10. A contrattazioni ancora in corso è in flessione anche Hong Kong (-0,52%) e Mumbai (-0,32%). Si muovono in terreno positivo Shanghai (+0,57%), Shenzhen (+0,40%) e Seul (+1,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Germania e Spagna e le vendite al dettaglio dell’Italia. Dagli Stati Uniti prevista la bilancia commerciale e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Eia).

Fonte: Ansa