Borsa: i titoli europei sono in rialzo

Le Borse del Vecchio Continente sono in rialzo. Allo stato attuale, la migliore risulta essere Madrid. A Milano, l’indice Ftse Mib, in apertura ha guadagnato lo 0,13%.

Il dato

Le Borse in Europa sono impostate al rialzo. La seduta si è aperta con l’indice di Parigi in progresso dello 0,21%, Francoforte dello 0,11%, Londra dello 0,11 per cento. Milano si rafforza con il passare dei minuti e sale ora dello 0,3% ma la migliore è Madrid, spinta dai conti di Inditex, in rialzo dell’1 per cento. Il mercato scommette su un taglio dei tassi da parte della Fed dopo i dati sull’inflazione più alti delle attese.

Piazza Affari

La seduta sulla Borsa di Milano comincia in positivo. L’indice Ftse Mib apre in rialzo dello 0,13% a 33.798 punti. A sostenere il listino sono Leonardo (+1%), Iveco (+0,98%) e le banche. In particolare, Banco Bpm (+0,75%) e Bper (+0,98%). Maglia nera per Erg che cede oltre il 5 per cento. Non trova spunti Tim (-0,38%) e resta debole.

Fonte: Ansa