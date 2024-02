Ucraina: vasto attacco missilistico russo su diverse regioni

I caccia di Varsavia si sono alzati in volo per intercettare un razzo precipitato nelle vicinanze del confine polacco

Questa mattina, un vasto attacco missilistico, è stato lanciato sull’Ucraina dalle forze armate russe. Durante una di queste ondate, un dispositivo d’arma è volato nelle adiacenze del confine polacco facendo alzare il volo i jet da combattimento di Varsavia.

L’attacco russo

Un ampio attacco missilistico è stato lanciato questa mattina in diverse ondate dall’esercito russo sull’Ucraina, anche sulla capitale dove una parte della città è rimasta senza corrente elettrica. Durante le ondate di attacchi russi di questa mattina contro l’Ucraina, un missile è volato in direzione della Polonia a 20 chilometri dal confine prima di virare di 180 gradi e dirigersi verso la regione occidentale di Leopoli: tre F-16 polacchi sono decollati per intercettare il missile. Lo riporta Rbc Ucraina.

Le dichiarazioni

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko riferito intanto che nella capitale due linee dell’alta tensione sono state danneggiate dai detriti dei razzi abbattuti dalla contraerea: “Una parte degli utenti è attualmente senza elettricità”, ha detto. L’esercito del Cremlino ha attaccato con missili Tu-95MS e Tu-22M3, missili balistici e droni.

Fonte: Ansa