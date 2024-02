Borsa: Milano apre in rialzo

L’avvio è stato positivo anche per i principali titoli europei

Questa mattina Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib, ha iniziato le contrattazioni in rialzo. Lo spread tra Btp e Bund è a quota 155 ed ha fatto segnare un lieve calo. I principali titoli europei hanno aperto in progresso.

L’avvio di Piazza Affari

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,62% a 31.145 punti.

Lo spread Btp – Bund

Avvio in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e tedeschi che cede un punto base, a quota 155. Il rendimento del Btp si attesta al 3,86%, anch’esso in calo di un punto base.

I titoli europei

Avvio positivo per le principali Borse europee. Parigi ha aperto in progresso dello 0,58%, Londra avanza dello 0,8% e Francoforte dello 0,37%.

Fonte: Ansa