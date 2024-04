776esimo giorno di guerra in Ucraina. Secondo Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la sicurezza: "La guerra è intorno a noi, all'orizzonte. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitarlo"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 776. L’Alto Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la sicurezza Josep Borrell avverte: “Guerra in Europa? Non è più fantasia”. Gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina armi e munizioni sequestrate dall’Iran. Le forze ucraine hanno abbattuto una nave militare russa a Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico.

Borrell: “Una guerra convenzionale in Europa non è fantasia”

“La guerra è intorno a noi, all’orizzonte”. Lo ha dichiarato Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la sicurezza al forum Nueva Economia. “Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia”, ha aggiunto precisando che “l’ombrello protettivo americano non sarà necessariamente presente in futuro” quindi l’Ue deve essere “più indipendente per proteggere i propri interessi e sicurezza”.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per evitarlo ma per farlo dobbiamo avere i mezzi per la deterrenza”, ha detto Borrell. “Ora l’Ue sta entrando nella terza fase della sua costruzione: la prima, nel 1957, è stata con il mercato comune, poi l’accelerazione dell’integrazione economica con il mercato unico e la moneta unica, la terza fase invece è iniziata con la guerra in Ucraina, che porterà alla nascita di una forte pilastro della sicurezza e della difesa europea”.

Gli Stati Uniti inviano a Kiev armi sequestrate all’Iran

Gli Stati Uniti hanno consegnato all’Ucraina armi di piccolo calibro e munizioni sequestrate mentre venivano trasferite dalle forze iraniane ai ribelli Houthi sostenuti da Teheran nello Yemen, ha dichiarato martedì l’esercito americano. Il trasferimento la scorsa settimana è avvenuto mentre l’Ucraina accusa una significativa carenza di munizioni e i legislatori repubblicani statunitensi bloccano nuovi aiuti, ma non risolve il bisogno di Kiev di pezzi chiave come l’artiglieria e le munizioni per la difesa aerea.

Kiev: “Data alle fiamme nave militare russa a Kaliningrad”

L’intelligence militare ucraina (Gur) ha rivendicato un’operazione nella quale è stata data alle fiamme la nave missilistica russa “Serpukhov” nell’exclave russa di Kaliningrad. Lo scrive il Kyiv Post citando una fonte del Gur ucraino secondo cui l’imbarcazione ha riportato danni significativi a seguito dell’incendio nell’operazione realizzata domenica.

Fonte: Ansa