Oltre 4 milioni di positivi: il bollettino Covid del 29 maggio

Sono 3.351 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +3738, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.213.055 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 83 (ieri sono stati +126), per un totale di 126.002 vittime da febbraio 2020.

Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 241.966, pari a -4.304 rispetto a ieri (-6.923 il giorno prima). Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.845.087 e 7.569quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +10.534).

I tamponi

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 247.330, ieri erano stati 249.911. Mentre il tasso di positività è 1,3%: ieri era 1,5%.

Sempre in calo le degenze, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 392 in meno (ieri -515), per un totale di 6.800 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 47 in meno (ieri -64), portando il totale dei malati più gravi a 1.095, con 29 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +41 ).

Le vaccinazioni

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 33,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 11,5 milioni (19,4% della popolazione).

