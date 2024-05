Le forze russe sfondano a Kharkiv

L'esercito russo penetra nel territorio di Kharkiv per un chilometro. Le autorità ucraine: "Non escluso il diversivo"

Fonti militari ucraine hanno riferito di una consistente avanzata delle forze russe nel territorio di Kharkiv. Operazione che, a quanto sembra, sarebbe parte di un piano di avanzamento che mira a penetrare nella regione di almeno 10 chilometri.

Kharkiv, i russi avanzano

Secondo una fonte militare ucraina, le forze russe sono avanzate di un chilometro nella regione di Kharkiv vicino a Vovchansk, come riferisce il Guardian.

La fonte ha detto che l’esercito russo mira ad avanzare fino a 10 chilometri nella regione, nel tentativo di stabilire una zona cuscinetto. Catturati quattro villaggi di confine nella regione di Kharkiv. Lo scrive Ukrainska Pravda che cita fonti degli ambienti militari ucraini, secondo cui si tratta degli insediamenti di Streleche, Krasne, Pylna e Borysivka, e Mosca sta cercando di avanzare in direzione di Vovchansk. Allo stesso tempo, gli interlocutori della “Pravda ucraina” non escludono che si tratti di una manovra diversiva dei russi.

Fiamme a Vovchansk

Secondo il portale, continuano in ogni caso gli scontri nell’area degli insediamenti e le forze russe cercano anche di continuare le operazioni d’assalto sulle direttrici Streleche-Krasne e Pletenivka-Gatishche.Un martellante bombardamento è in corso sulla regione di Kharkiv, in Ucraina orientale, dove le truppe russe stanno cercando di sfondare la linea di difesa di Kiev. La città di Vovchansk è in fiamme, riferiscono i media ucraini. Alla radio pubblica il capo dell’amministrazione militare della città di Vovchansk, Tamaz Gambarashvili, ha dichiarato che i civili stanno lasciando l’area cittadina e gli insediamenti vicini che sono sotto gli attacchi russi.

Fonte: Ansa