Il bollettino Covid del 12 giugno: zero morti in Sardegna

Sono 1.723 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.901. Sono invece 52 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 69.

In totale i casi dall’inizio della pandemia sono 4.243.482, i decessi 126.976. I dimessi e i guariti sono invece 3.954.097, con un incremento di 4.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 162.409, in calo di 2.830 nelle ultime 24 ore.

Al momento 574 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano stati 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.655, in calo di 221 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 158.180 persone (-2.586).

Covid Sardegna: 21 casi e nessun morto

Contagi da Covid stabili e nessun decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nell’aggiornamento quotidiano dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 20 nuovi casi (21 ieri), portando complessivamente a 56.997 le positività accertate nell’Isola dall’inizio dell’emergenza e a 1.483 le vittime.

In totale sono stati eseguiti 1.337.986 tamponi, con un incremento di 3.725 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende allo 0,5 per cento. Sul territorio, dei 56.997 casi positivi complessivamente accertati, 14.921 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.947 (+3) a Nuoro, 17.287 (+12) a Sassari.

Vaccino in Italia: 41 milioni di dosi somministrate

Sono 41.455.383 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 90,6% del totale di quelle consegnate, che sono finora 45.733.503. Nel dettaglio: 30.648.444 Pfizer-BioNTech, 4.175.161 Moderna, 9.167.898 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.742.000 Janssen (J&J). Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 13.903.449, pari al 25,63% della popolazione over 12. E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 17:09 di oggi, 12 giugno.

Da lunedì Italia in Zona bianca

Continua la corsa delle Regioni italiane verso la fascia a minor rischio Covid-19. Decade automaticamente il coprifuoco, ma restano in vigore l’obbligo di distanziamento interpersonale e l’uso delle mascherine, sia al chiuso che all’aperto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, richiama gli italiani alla “prudenza”.

“Da lunedì oltre 40 milioni di italiani saranno in ‘zona bianca‘. E’ un risultato incoraggiante che ci consente di guardare avanti con più fiducia. Dobbiamo insistere su questa strada con prudenza e gradualità. Oggi più che mai occorre conservare le corrette abitudini per non vanificare i tanti sacrifici fatti”, ha detto Speranza a margine dell’incontro odierno al Ministero sul tema del rafforzamento della sanità territoriale.

