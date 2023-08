Biden alle Hawaii dopo gli incendi: “Faremo il possibile per ricostruire”

Il presidente americano Joe Biden si è recato a Maui, isola delle Hawaii, dopo i recenti incendi boschivi che hanno ucciso oltre 100 persone e distrutto l’ex capitale Lahaina.

“Una tragedia inimmaginabile, il paese è con voi, faremo il possibile per ricostruire e rispettare la cultura e le tradizioni locali”: così Joe Biden a Maui, dopo i recenti incendi boschivi che hanno ucciso oltre 100 persone e distrutto l’ex capitale Lahaina.

Here in this former capital of the Kingdom of Hawai'i, this banyan tree has stood for generations as a sacred spot of exceptional beauty and significance.

It's a powerful symbol that we can and will get through this.

And we'll rebuild the way the people of Maui want to rebuild. pic.twitter.com/hw6mUceHBP

— President Biden (@POTUS) August 22, 2023