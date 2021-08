Agguato nella notte: 25enne ucciso a colpi di pistola a Napoli

Un giovane di 25 anni è stato ucciso la notte scorsa a Napoli. Si tratta di Antonio Zarra, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri riportati da Ansa, Zarra era in auto in via Jacopo Carrucci, nel quartiere Pianura, quando sono arrivate alcune persone che hanno sparato contro di lui numerosi diversi di arma da fuoco.

Colpito a morte, inutili i soccorsi

Portato da alcuni conoscenti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, è deceduto a causa delle ferite riportate. Sette i proiettili che lo avrebbero colpito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, del Nucleo Radiomobile e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Napoli. I militari hanno trovato in via Carrucci 10 bossoli calibro 9 e alcune tracce di sangue. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili dell’agguato

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.