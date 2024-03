Il Napoli frena l’Inter vola, il Milan stacca la Juve

più, ma senza esagerare. Iling Junior centra il palo e nel finale analogo risultato per Kean. Espulso per proteste Vlahovic, mai in partita. Sorride il Genoa, male la Juve. E i fischi finali sono tutti meritati.

Roma, il massimo col minimo sforzo

Più difficile del previsto la sfida dei giallorossi contro un Sassuolo che si chiude a riccio e non concede spazi. Partita dai ritmi bassi, risolta a inizio ripresa da un guizzo di Pellegrini che ha trovato lo spazio per battere a rete e di destro ha infilato Consigli. Roma che tiene il passo del Bologna, vittorioso ieri ad Empoli: giallorossi quindi a -3 dalla squadra di Motta.

Malore a Joe Barone: rinviata Atalanta-Fiorentina

E’ stata rinviata a data da destinarsi Atalanta-Fiorentina per un malore che ha colpito il dg della Viola, Joe Barone mentre la squadra si trovava in albergo. Il dirigente Viola è stato immediatamente trasportato e ricoverato in codice rosso al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni, come recita il bollettino medico del San Raffaele, “sono critiche ma stabili”.