Sii umile e preservati dalla vanagloria

É cosa buona per voi aver talvolta tribolazioni e avversità, perché queste molte volte fanno rientra l’uomo in se stesso, e gli fanno conoscere di essere in un esilio, e di non dover riporre la sua speranza in veruna cosa del mondo. Ci torna bene talvolta avere delle contradizioni, e che si pensi male e non giustamente di noi, nonostante che si faccia bene e si abbia retta intenzione.

Questo il più delle volte ci giova ad esser umili e ci preserva dalla vanagloria: poiché quando esternamente siamo vilipesi dagli uomini, e non si pensa bene di noi, allora più facilmente cerchiamo Iddio qual testimone del nostro interno.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di non riporre la speranza in nessuna cosa del mondo, ma solo in Dio, e di sopportare umilmente le contrarietà e le contradizioni che porta seco il viver bene e da vero cristiano.

